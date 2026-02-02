طرد حكيمي.. سان جيرمان يستعيد الصدارة

استعاد فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم صدارة الدوري الفرنسي بعد فوزٍ صعبٍ خارج ملعبه على ستراسبورج 2ـ1 في ختام منافسات الجولة الـ 20 من البطولة، الأحد.

وأحرز سيني مايولو، ونونو مينديش هدفَي سان جيرمان في الدقيقتين 22 و81، بينما سجل جيلا دوي هدف ستراسبورج الوحيد «27».

وانتزع الفريق الباريسي، حامل اللقب، نقاط المباراة على الرغم من النقص العددي في صفوفه بحصول نجمه المغربي أشرف حكيمي، الفائز بجائزة أفضل لاعبٍ إفريقي 2025، على بطاقةٍ حمراء في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة، اعتلى سان جيرمان الصدارة مجدَّدًا برصيد 48 نقطةً، متفوِّقًا بفارق نقطتين على لانس الثاني، قبل مواجهة «الكلاسيكو» أمام غريمه مرسيليا، ثالث الترتيب بـ 39 نقطةً، الأحد المقبل.

أمَّا ستراسبورج، فتجمَّد رصيده عند 30 نقطةً في المركز السابع بعد أن تلقَّى خسارته الأولى في آخر خمس جولاتٍ، والأولى أيضًا تحت قيادة مدربه الإنجليزي جاري أونيل، الذي تولى المسؤولية خلفًا لليام روزينيور، الذي انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي.