بيراميدز والمولودية ينتصران.. والترجي يتعادل

ابتعد فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم، حامل اللقب، في صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيقه فوزًا عريضًا على منافسه الأبرز نهضة بركان المغربي 3ـ0، الأحد، على ملعب «الدفاع الجوي» في القاهرة ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات.

ورفع الفريق المصري، الذي اقترب من بلوغ ربع النهائي، رصيده إلى عشر نقاطٍ، وابتعد بفارق ثلاث نقاطٍ أمام نهضة بركان، بينما يأتي باور ديناموس الزامبي ثالثًا بأربع نقاطٍ إثر فوزه 1ـ0 على ريفرز يونايتد النيجيري الرابع بنقطةٍ واحدةٍ.

وقدَّم بيراميدز أداءً قويًّا بقيادة لاعبه الجديد ناصر ماهر، إذ سيطر على المجريات منذ صافرة البداية، واحتاج فقط الى عشر دقائق ليوقِّع على تفوقه حيث افتتح التسجيل برأسيةٍ من محمود عبد الحفيظ الذي استثمر عرضية ماهر في الدقيقة 10.

وبدا الفريق المغربي قليل الحيلة، إذ لم يهدد المرمى المصري إلا نادرًا، فيما اعتمد أصحاب الأرض على المرتدات.

وتمكَّن ماهر من تعزيز تقدم فريقه في الشوط الثاني بتسديدةٍ قويةٍ من داخل المنطقة إثر هجمةٍ عكسيةٍ، قادها زلاكة «74»، وأضاف أحمد عاطف «قطة» الثالث «80».

وفي مباراةٍ ثانية، أخفق الترجي التونسي في العودة بالنقاط الثلاث من أرض مضيفه سيمبا التنزاني بتعادلهما 2ـ2 في دار السلام ضمن المجموعة الرابعة.

ورفع الترجي رصيده إلى ست نقاطٍ في المركز الثاني خلف الملعب المالي «ثماني نقاطٍ»، وأتلتيكو دي لواندا الأنغولي «خمس نقاطٍ»، فيما حصد سيمبا أول نقطةٍ له، وبقي رابعًا.

وسيطر الفريق المضيف على الشوط الأول، وأنهاه بهدفين عبر شوماري كابومبي بتسديدةٍ من داخل المنطقة في الدقيقة 39، ويوسوف كاجوما برأسيةٍ قويةٍ، عجز الحارس بن سعيد عن صدها «45».

واستعاد الفريق التونسي توازنه في الشوط الثاني، وأحكم السيطرة على اللقاء، وقلص النتيجة عبر المالي أبو بكر دياكيتي إثر مجهودٍ فردي وانفرادٍ بالمرمى في الدقيقة 64.

وأدرك الجزائري كسيلة بوعالية التعادل من تسديدةٍ من داخل منطقة الجزاء مستغلًّا تمريرة يوسف المساكني «76».

وحصل دياكيتي على ركلة جزاءٍ للترجي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنَّ حمزة الجلاصي سدَّدها فوق المرمى «90+4».

في حين، أحيا مولودية الجزائر الجزائري آماله بعد أن تغلَّب على ضيفه سان إيلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي 2ـ0 على ملعب علي لابوانت في الدويرة ضمن المجموعة الثالثة، التي يتصدرها الهلال السوداني برصيد ثماني نقاطٍ أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي «خمس نقاطٍ»، بينما يأتي المولودية ثالثًا بأربع نقاطٍ، ويتقدم بفارق الأهداف على سان إيلوا الرابع.

وبعد شوطٍ أوَّل سلبي النتيجة على الرغم من فرص الفريق الجزائري الكثيرة، تمكَّن مروان خليف من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض إثر تمريرةٍ من شرف الدين بوخلدة في الدقيقة 53، وعزَّز زكريا نايدجي تقدم «العميد» من تسديدةٍ بعيدةٍ «82».