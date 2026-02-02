النصر يهدد الرياض بنشوة الانتصارات

يحلُّ فريق النصر الأول لكرة القدم ضيفًا على الرياض، الإثنين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

ويدخل النصر اللقاء منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية بلغت أربع مباريات، أسقط خلالها الشباب، ضمك، التعاون والخلود، ما منحه دفعة كبيرة نحو ملاحقة الهلال في صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الأصفر المركز الثاني بـ 43 نقطة من 14 انتصارًا وتعادل وثلاث خسائر، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، الذي يصطدم بالأهلي ثالث الترتيب في الجولة ذاتها.

في المقابل، يتمسّك الرياض بآمال الابتعاد عن مناطق الخطر، بعد سلسلة تعادلات في آخر ثلاث مباريات أمام الأخدود والهلال والنجمة، ليقف في المركز الـ15 بـ 12 نقطة.

وتحمل المباراة رقمًا تاريخيًا يميل لصالح النصر، إذ التقى الفريقان في دوري المحترفين خمس مرات، فاز الأصفر في أربع منها، وحضر التعادل مرة واحدة.