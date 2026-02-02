ثأر وتأكيد بين الأخدود ونيوم

يستقبل فريق الأخدود الأول لكرة القدم، نظيره نيوم، الإثنين، على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز نيوم 1ـ0 سجله عبد الملك العييري، ما يمنح الفريق النجراني دافعًا إضافيًا للثأر وتحسين موقفه قبل الدخول في المراحل الحاسمة من الدوري.

ويدخل الأخدود اللقاء وهو يمر بسلسلة تعثرات في آخر أربع جولات، خسر خلالها أمام الخليج والاتحاد والتعاون، وتعادل مع الرياض، ما جعل موقفه يتراجع إلى المركز قبل الأخير بـ9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات و13 خسارة.

في المقابل، يتطلع نيوم إلى الاستمرار بالانتصارات بعد فوزه الأخير بثلاثية أمام ضمك في الجولة الماضية، ساعيًا إلى تعزيز موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة جمعها من 7 انتصارات و3 تعادلات مقابل 8 هزائم.