الهلال والأهلي.. صراع قمة في المواجهة 34

يستقبل فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإثنين، ضيفه الأهلي ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وسبق للفريقين أن تواجها 33 مرة في مسابقة دوري المحترفين منذ انطلاقها موسم 2008ـ2009.

وتميل الكفة لصالح الأزرق العاصمي، إذ نجح الهلال في تحقيق 16 انتصارًا مقابل 5 انتصارات للأهلي وحضرت نتيجة التعادل في 12 مباراة.

وقبل انطلاق الجولة الـ 20، يحتل الهلال المركز الأول في سلم ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و4 تعادلات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الآن.

وتراجع الهلال على مستوى النتائج في آخر مباراتين خسر خلالها أربع نقاط وتقلص الفارق النقطي بينه وبين مطارديه.

ويحاول الأزرق استعادة نغمة الانتصارات وتوسيع الفارق بينه وبين ضيفه والمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم.

في الجانب الآخر، يطمح القطب الجداوي إلى تحقيق انتصاره التاسع تواليًا بعد نجاحه في تحقيق ثمانية متتالية أعادته للمنافسة على اللقب.

ويطمح الأهلي إلى معادلة المتصدر في عدد النقاط، أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل والمحافظة على الفارق النقطي نفسه.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بعد فوزه في 13 مواجهة وتعادله في 4، وخسارته في مباراة.

وكانت مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل 3ـ3 على ملعب «الإنماء» في جدة.