ليفربول يسبق تشيلسي ويضم جاكيه

تفوّق ليفربول على تشيلسي في سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه من فريق رين الأول لكرة القدم مقابل مبلغ قد يصل إلى 82 مليون دولار، وفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، الإثنين.

اللاعب البالغ 20 عامًا لن ينتقل إلى «أنفيلد» قبل نهاية الموسم على الرغم من حاجة ليفربول الملحّة لتعزيز خطه الخلفي.

وكان جاكيه ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى تشيلسي، لكنه تراجع بحسب التقارير بسبب شدّة المنافسة على مركز قلب الدفاع في تشكيلة الـ«بلوز» المكدّسة باللاعبين.

وعلى النقيض، يعاني ليفربول من نقص كبير في خيارات قلب الدفاع، فالقائد الهولندي فيرجيل فان دايك «34 عامًا» والفرنسي إبراهيما كوناتيه الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، هما الخياران الوحيدان المتاحان أمام المدرب الهولندي أرن سلوت، في ظل إصابة جو جوميز والإيطالي جوفاني ليوني.

ولم يخض جاكيه، الدولي الفرنسي تحت 21 عامًا، سوى 31 مباراة مع رين منذ صعوده إلى الفريق الأول للنادي الفرنسي الموسم الماضي.

وسيُسدّد ليفربول، بحسب التقارير، مبلغًا أوليًا قدره 55 مليون جنيه إسترليني، مع 5 ملايين إضافية كحوافز.