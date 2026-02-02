«ليكيب»: مبيمبا يرفض عرض الاتحاد

رفض الكونغولي تشانسيل مبيمبا، لاعب فريق ليل الفرنسي الأول لكرة القدم، عرضًا من نادي الاتحاد، لاستقطابه قبل إغلاق النافذة الشتوية، الإثنين، وفق «ليكيب» الفرنسية.

وقدم الاتحاد عرضًا إلى ليل، من أجل شراء المتبقي من عقد مبيمبا، الذي ينتهي يونيو المقبل، وفق الصحيفة ذاتها.

وبيّنت أن سبب رفض مبيمبا يعود إلى رغبة الاتحاد بتسجيله في القائمة الآسيوية لما تبقى من الموسم الجاري.

وانضم مبيمبا إلى ليل قادمًا من مرسيليا، سبتمبر الماضي، ولعب مع الفريق الفرنسي 14 مباراة في مختلف البطولات، 9 منها في الدوري المحلي، و5 أخرى في الدوري الأوروبي.