كماتشو: الأهلي يتحسن.. والهلال يحتاج مهاجما

سجل البرازيلي مارسيلو كماتشو، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم والأهلي سابقًا، اسمه بين أبرز صُنّاع اللعب الذين مرّوا على الملاعب السعودية، إذ ترك بصمة بفضل موهبته.

وبدأت رحلته في الكرة السعودية مع الهلال، الذي شهد بداية تألقه ونجاحه في تحقيق عدد من البطولات، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع العربي القطري.

وعاد النجم البرازيلي إلى الدوري السعودي من بوابة الشباب، على مدى أربعة مواسم قدّم خلالها مستويات رسّخت اسمه في الذاكرة، ليُتوج ذلك بحصوله على لقب ثاني أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي لموسم 2010ـ2011.

«الرياضية»، استعادت مع كماتشو أبرز محطات مسيرته، وذكرياته في الملاعب السعودية، واستمعت إلى رأيه حول مواجهة الهلال والأهلي، الإثنين، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

01

تعادل الهلال أمام الرياض والقادسية.. هل يعني ذلك تراجع قوته قبل مواجهة الأهلي الدورية الإثنين؟

التعادلان المتتاليان لا يعنيان أن الهلال قد فقد قوته.

02

ماذا يعني تراجع نتائج الهلال في المنافسة المحلية؟

لا يزال الهلال منافسًا قويًا ويتصدر الدوري، ويعكس التعادلان ضغط المباريات ولحظات حاسمة في المباراة، ركلات الجزاء الضائعة، والتبديلات والقرارات التكتيكية.

03

هل تعتقد أن الهلال جاهز لمواجهة الأهلي الإثنين؟

نعم وستكون مباراة رائعة، فالهلال ليس في أفضل حالاته، بينما الأهلي في تحسن مستمر، أتمنى لو كنت في الملعب لأشاهد هذه المباراة الرائعة.

04

أيناسب أسلوب اللعب الدفاعي الذي يتبعه الإيطالي سيموني إنزاجي الفريق الهلالي؟

حافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم في العديد من المباريات تحت قيادة إنزاجي ما يدل على نجاح فلسفته الدفاعية من حيث النتائج، كما أظهر الفريق صلابة دفاعية في بطولات مثل كأس العالم للأندية، حيث نجح في الحد من خطورة فريق قوي مثل مانشستر سيتي، ومحققًا الفوز بفضل تكتيك منضبط، لهذا لا يعني تعادلين أن الأمور ستتغير من ممتازة إلى سيئة.

05

هل يحتاج الهلال إلى مهاجم آخر إلى جانب داروين نونيز؟

كلما زادت الخيارات كان ذلك أفضل.

06

أسباب غياب نونيز عن التهديف بصورة مستمرة؟

قد يغيب اللاعب عن المباريات لأسباب مختلفة، كالإصابة أو عدم جاهزيته البدنية وغيرها.

07

ما العوامل الرئيسة التي تُكوّن فريقًا مؤهلًا للمنافسة على بطولة الدوري؟

الدكة القوية بوجود خيارين لكل مركز رئيس من لاعبين أجانب حاسمين ولاعبين سعوديين مميزين.

08

دعني أسألك عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.. كيف ترى أيامه مع النصر؟

على الصعيد الفردي يمر كريستيانو رونالدو بلحظة استثنائية، أهداف غزيرة، وشهرة واسعة، واستمرارية طويلة، ربما من بين أفضل الأرقام في نهاية مسيرته الكروية في تاريخ كرة القدم الاحترافية، وعلى الصعيد الجماعي، فإن افتقاره للألقاب الكبرى حتى الآن يجعل من الصعب القول إن هذه هي «أفضل أيام» مسيرته مقارنةً بأكثر فتراته انتصارًا في أوروبا.

09

إذن برأيك ماذا يحتاج رونالدو اليوم؟

يحتاج إلى تحقيق بطولات مع النصر بكل تأكيد.