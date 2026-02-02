إيفانجليستا: الخلود صعب.. وإيريلسون إضافة

وصف البرتغالي أرماندو إيفانجليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، مواجهة الخلود ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، الثلاثاء، بالصعبة.

وقال في المؤتمر الصحافي، الإثنين: «المباراة أمام الخلود لن تكون سهلة، فهي مواجهة مباشرة، لكن اللعب على أرضنا يمنحنا دافعًا إضافيًا لتحقيق الفوز ونعلم أهمية هذه المواجهة، وهدفنا الأساسي هو الخروج بالنقاط الثلاث كاملة».

وأكد المدرب البرتغالي أن التركيز الأكبر سيكون على الأسلوب داخل المستطيل الأخضر.

وتابع: «تركيزنا الأكبر سيكون على أسلوبنا داخل الملعب وما نريد تقديمه، دون الانشغال كثيرًا بخطط المنافس والفريق يواصل استعداداته بشكل إيجابي، وهناك التزام كبير من جميع اللاعبين خلال التحضيرات».

واعتبر إيفانجليستا أن انضمام إيريلسون سامبايو جالفاو، إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية إضافة قوية للفريق.

وأضاف: «انضمام إيريلسون خلال فترة الانتقالات إضافة للفريق، وسنقيّم مدى انسجام اللاعبين الجدد مع المجموعة قبل إشراكهم في المباريات».