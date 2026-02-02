الدرعية يتعاقد مع الرحماني

وصلت إدارة الدرعية إلى اتفاق رسمي لضم صالح الرحماني، مهاجم فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، خلال النافذة الشتوية الجارية.



وكشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن اللاعب أجرى الفحص الطبي اللازم تمهيدًا لتوقيع العقد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولعب الرحماني «22 عامًا» الموسم الجاري 18 مباراة مع الفيصلي في دوري «يلو»، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

وسبق للرحماني اللعب في صفوف الأهلي، ثم انتقل إلى التسامح قبل أن يرتدي قميص الفيصلي.