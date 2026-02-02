بوابري يوقع مع الهلال

يوقع الفرنسي سايمون بوابري عقد انتقاله إلى الهلال في الرياض، الإثنين، قادمًا من فريق نيوم الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ولعب بوابري «19 عامًا» مع نيوم 15 مباراة في دوري «روشن» سجل هدفًا وأسهم في صناعة هدفين، ولعب في كأس خادم الحرمين الشريفين مباراة.

وتعاقد نيوم مع الموهبة الفرنسية القادم من موناكو 2 أغسطس الماضي.

وبدأ بوابري، ابن مدينة سانت إتيان الفرنسية، مسيرته من النادي الذي يحمل اسم مسقط رأسه، فيما حط رحاله في موناكو 2021 عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

وتدرج في فرق الناشئين والشباب لنادي الإمارة قبل تصعيده للفريق الأول، الذي افتتح الظهور بقميصه عبر مباراة مع نانت ضمن منافسات الدوري الفرنسي بتاريخ 19 مايو 2024.

وفي الموسم الماضي أضاف لتلك المشاركة 4 مباريات أخرى، بواقع ثلاث لحساب بطولة الدوري، وواحدة ضمن منافسات الكأس.

وعلى مدى مبارياته الخمس مع فريق موناكو الأول، لم يسهم في أي أهداف، سواء بالتسجيل أو الصناعة.

ودوليًا، استدعي بوابري لمنتخب فرنسا للناشئين، وخاض برفقته كأس أوروبا تحت 17 عامًا في 2023، وقاد «الديوك» إلى المباراة النهائية، وأهدر خلالها ركلة الترجيح الحاسمة، ما أهدى اللقب إلى ألمانيا، ومع ذلك اُختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

كما شارك في كأس العالم للناشئين خلال العام ذاته، وخسر الفرنسيون اللقب أمام ألمانيا أيضًا بركلات الترجيح، بعدما سجّل بوابري هدفًا في النهائي الذي شهد تعادل الطرفين 2ـ2.