جراحية تبعد ميرينو عن «المدفعجية»

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، خضوع الإسباني ‌ميكل ميرينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لعملية جراحية بسبب إصابة في القدم تعرض لها خلال الخسارة 2ـ3 أمام مانشستر يونايتد ‌الأسبوع الماضي.

وأصدر أرسنال بيانًا صحافيًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، جاء فيه :«سيخضع ميكل لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم يبدأ برنامج التعافي ​وإعادة التأهيل، من المتوقع أن يغيب ميكل عن الملاعب ⁠فترة طويلة، بهدف العودة إلى التدريبات الكاملة مع الفريق قبل نهاية الموسم».

وأشار النادي الواقع شمال لندن، العاصمة البريطانية، إلى أن ميرينو سيغيب عن الملاعب فترة غير محددة، بعد ⁠أن أكدت الفحوصات الطبية إصابته بكسر ‌في عظام قدمه ‍اليمنى.

وغاب الإسباني ‌عن ⁠فوز ​أرسنال ‌4ـ0، على ليدز يونايتد، السبت الماضي.

ويواجه أرسنال، الذي يملك 53 نقطة من 24 مباراة، تشيلسي في إياب قبل نهائي كأس الرابطة، الثلاثاء، قبل أن يلتقي مع سندرلاند ‌في الدوري المحليّ، السبت المقبل.