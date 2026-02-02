الدوسري يُتوج بـ«Fc pro» الشرق الأوسط

توّج السعودي مساعد الدوسري، مؤسس ورئيس فريق «فالكونز» للرياضات الإلكترونية، ببطولة «Fc pro» الشرق الأوسط.

وخطف الدوسري البطولة بعد المنافسة مع 300 لاعب من الشرق الأوسط في لعبة «EAFC26»، وذلك بعد التصفيات المنظمة على مدى شهرين.

وتُعد بطولة «Fc pro» منافسة رسمية تابعة لسلسلة بطولات «FC Pro 26 Open» الخاصة بلعبة «EA Sports FC 26» إذ تُعد أبرز البطولات الإقليمية للاعبي الشرق الأوسط.

وتُنظم البطولة كُل شهرين للشرق الأوسط منفصلة، يتأهل من التصفيات إلى الأدوار الإقصائية أفضل 256 لاعبًا، بعد التنافس «أون لاين» عن طريق تجميع النقاط.

ويحتاج اللاعبون المتأهلون إلى الأدوار الإقصائية إلى 7 مرات فوز من أصل 10، للوصول إلى المرحلة النهائية، وخوض مباريات خروج المغلوب من مرة واحدة.

وحقق البطولة من الشرق الأوسط للمرة الأولى «أبو مكة»، ثم اللاعب ثامر في المرتين الثانية والثالثة، ليأخذها الدوسري في المرة الرابعة.