إنزاجي هزم عمالقة الألمان

يعرف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المدربين الألمان جيدًا، بمَن فيهم الأكثر نجاحًا وشهرةً مثل يورجن كلوب وهانزي فليك، من كثرة مواجهاته معهم، خاصةً على صعيدَي الدوري في بلاده، ومسابقات الأندية الأوروبية.

ومساء الإثنين في الرياض، يصل عدد هذه المباريات إلى 22، عند الالتقاء بماتياس يايسله، مدرب الأهلي، في قمة الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وحسم قائد الكتيبة الزرقاء تسعًا من المواجهات الـ 21 السابقة لمصلحته، بنسبة فوزٍ تصل إلى 42.8%، وتعادل في ستٍّ، وخسِر مثلها.

وعندما كان مدربًا لإنتر ميلان، وقبله لاتسيو في إيطاليا، اصطدم إنزاجي بالمدربين الألمان كلوب، وفليك، وجوليان ناجلسمان، وروجير شميدت، وكوستا رونجايك، ومارك روزه، وألكسندر بليسن. ومن موقع مدرب الهلال، تواجه مع يايسله في الجولة الثالثة من الموسم الجاري، وتعادلا 3ـ3 على ملعب «الإنماء».

وبين أوروبا و«روشن»، جمعته مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية بمدربٍ ألماني آخر.

وكسِب إنزاجي إحدى مواجهاته الأربع مع فليك، مدرب برشلونة الحالي وبايرن ميونيخ الألماني السابق، وتعادل في واحدةٍ، وخسِر اثنتين.

وقاد الإيطالي إنتر ميلان إلى تخطي برشلونة فليك، ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتأهل إلى النهائي بعد التعادل 3ـ3 في برشلونة، والفوز 4ـ3 في ميلانو.

وأمام كلوب، انتصر إنزاجي مرةً، وخسِر أخرى، مودِّعًا دوري الأبطال 2022 من دور الـ 16 إثر الخسارة من ليفربول الإنجليزي 2ـ0 ذهابًا، والفوز إيابًا في ميلانو 1ـ0.

وخسِر مدرب الهلال مباراتيه أمام ناجلسمان، اللتين جمعتا الإنتر وبايرن ميونيخ ضمن مرحلة المجموعات من دوري الأبطال 2023.

وأمام باقي المدربين الألمان الذين واجههم في أوروبا، كسِب إنزاجي سبع مبارياتٍ، وتعادل في ثلاثٍ، وخسِر واحدةً.

ولحساب كأس العالم للأندية، تعادل الهلال في ثاني مبارياته تحت قيادة مدربه الحالي مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، ومدربه الألماني توماس ليتش.