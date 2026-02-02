ألكاراز يتربع على عرش الصدارة

ابتعد الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، في صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب «أيه تي بي» عن غريمه الإيطالي يانيك سينر، فيما صعد كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا إلى المركز الثالث عند الرجال والسيدات تواليًا.

ونتيجة تنازله عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة بخروجه من نصف النهائي على يد ديوكوفيتش، خسر سينر 1200 نقطة في تصنيف، الإثنين، فيما أضاف ألكاراز 1600 نقطة بعد إحرازه اللقب للمرة الأولى في ملبورن، ما جعله يبتعد عن ملاحقه بفارق 3350 نقطة.

كما خسر الألماني ألكسندر زفيريف 500 نقطة، بعد خروجه من دور الأربعة على يد ألكاراز، ما سمح لديوكوفيتش بتجاوزه والصعود إلى المركز الثالث بعدما أضاف 500 نقطة إلى رصيده بوصوله إلى نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى للمرة الحادية عشرة في مسيرته.

وشهدت المراكز العشرة الأولى صعود الأمريكي تايلور فريتز مركزين إلى السابع على حساب مواطنه بن شيلتون الذي تراجع للتاسع.

ولدى السيدات وبعدما أحرزت لقب أستراليا المفتوحة على حساب المصنفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا، صعدت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، مركزين وباتت ثالثة بفارق ضئيل جدًا عن البولندية إيجا شفيونتيك الثانية «7610 مقابل 7978»، فيما أبقت أرينا على رصيدها السابق 10990 نقطة في الصدارة.

وبموازاة صعود إيلينا التي عادلت أفضل تصنيف لها والذي وصلت إليه يونيو 2023، هبطت الأمريكية كوكو جوف مركزين، وباتت خامسة، فيما تراجعت مواطنتها ماديسون كيز ستة مراكز وباتت 15 نتيجة تنازلها عن لقب البطولة الأسترالية بخروجها من ثمن النهائي على يد مواطنتها الأخرى جيسيكا بيجولا السادسة.