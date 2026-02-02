يايسله لا يفوز على الإيطاليين

تكاد المواجهات مع العقول الإيطالية تغيب عن السجل التدريبي للألماني ماتياس يايسله،مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الذي يستضيفه الهلال، مساء الإثنين في قمة الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

ويصنع الاستثناءَ حضورُ سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، وستيفانو بيولي، مدرب النصر السابق، على لائحة المدربين الذين خاضوا معارك التكتيك ضد يايسله، لكن الأخير لم ينتصر عليهما.

وقبل الالتحاق بمنافسات دوري روشن السعودي، جمعت مباراتان، ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا 22ـ2023 بين الألماني وبيولي. كان الأول مدربًا لريد بول سالزبورج النمساوي، والثاني مدربًا لإيه سي ميلان الإيطالي، وتعادل الفريقان 1ـ1 في النمسا، واكتسح ميلان ضيفه 4ـ0.

بعد ذلك الموسم، غادر يايسله أوروبا لتولي قيادة الأهلي فنيًّا. وفي الموسم التالي، حطَّ بيولي رِحاله في الملاعب السعودية، ففرض «روشن» المواجهة الثالثة بينهما، وكسِبها الإيطالي 3ـ2 على ملعب «الإنماء» في جدة.

وضمن الجولة الثالثة من نسخة الدوري الجارية، تواجَه يايسله وإنزاجي للمرة الأولى، وأسفر «الكلاسيكو» عن التعادل 3ـ3 على ملعب «الإنماء».

وقبل أحدث نسخ هذا «الكلاسيكو»، يتصدَّر الهلال جدول الترتيب بـ 46 نقطةً، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 43 نقطةً، وبفارق الأهداف خلف النصر.