نيبان يعود إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإثنين، عودة لاعبه الشاب سفيري نيبان إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد انتهاء فترة إعارته الناجحة مع نادي ميدلزبره الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى

الإنجليزي.

ويعد اللاعب النرويجي البالغ من العمر 19 عامًا من أبرز المواهب الواعدة في القارة الأوروبية، حيث انضم إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي في يوليو الماضي قادمًا من نادي روزنبورج النرويجي بموجب عقد طويل الأمد يمتد لخمسة أعوام حتى عام 2030.

ولفت نيبان الأنظار مبكرًا في مسيرته الكروية حين سجل ظهوره الأول مع الفريق الأول لنادي روزنبورج وهو لا يزال في سن 15 عامًا فقط ما جعله محط أنظار كبرى الأندية قبل أن يختار الانتقال إلى مانشستر سيتي وخلال فترة إعارته مع ميدلزبره اكتسب اللاعب خبرة جيدة في الكرة الإنجليزية بمشاركته في 22 مباراة في مختلف المسابقات وسيعود الآن للعمل تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، للإشراف المباشر على تطوير قدراته الفنية

والبدنية.

وسيرتدي لاعب الوسط النرويجي القميص رقم 41 مع مانشستر سيتي خلال المرحلة المقبلة من الموسم.