الهلال أكبر ضحايا توني

تضع الأهداف فريق الهلال الأول لكرة القدم في مرتبة متقدمة على لائحة الشباك المفضلة للإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي.

وقبل «كلاسيكو» الفريقين، الذي تحتضنه الرياض، الإثنين، ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي، لعِب توني أربع مبارياتٍ ضد الهلال، وأحرز ستة أهداف.

بذلك، يُعد «الأزرق» أكثر فريقٍ سعودي استقبل أهدافًا من الإنجليزي، الذي انضم إلى فريقه الموسم الماضي قادمًا من برينتفورد في الدوري الممتاز «البريميرليج».

وفي المجمل، يأتي الهلال ثانيًا، بالتساوي مع ثلاثة فرق إنجليزية، بين أكثر الفرق استقبالًا لأهداف توني، وبفارق هدف وحيد خلف المركز الأول.

وأحرز المهاجم، البالغ من العمر 29 عامًا، سبعة أهدافٍ أمام كلٍ من أوكسفورد يونايتد وبرادفورد سيتي الإنجليزيين، وستة أمام كلٍ من روتشديل وويكومب واندررز وأكرينجتون ستانلي.

وغاب توني عن سجلات الهدافين في مباراته الأولى ضد الهلال، التي خسِرها الأهلي 1ـ2. وفي الثانية، أدى دور البطولة، وأحرز 3 أهداف «هاتريك» ففاز فريقه 3ـ2.

ووقّع اللاعب ذاته على أحد أهداف الفوز 3ـ1 على «الأزرق» ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وأحرز هدفين أمام المنافس ذاته خلال الجولة الـ 3 من الموسم الجاري، مسهمًا في «ريمونتادا أهلاوية» حوّلت التأخر 0ـ3 إلى تعادل 3ـ3.

ويتميز المهاجم الأهلاوي ببراعته في تنفيذ ركلات الجزاء، التي نفذ 23 منها مع فريقه الحالي حوّلها جميعَا إلى أهداف.

لكن أمام الهلال تحديدًا تخلو أهدافه الستة من أي ركلة جزاء.

وأحرز الإنجليزي 18 هدفًا لحساب النسخة الجارية من الدوري، وسجّل في كل جولة بدءًا من الـ 12، بمجموع 13 هدفًا في ثماني جولات.