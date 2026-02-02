فيرونا يُقيل زانيتي بعد الرباعية

أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، الإثنين، إقالة باولو زانيتي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد يومين من الخسارة الثقيلة على ملعب كالياري بأربعة أهداف دون رد.

وحصد فيرونا، متذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي، 14 نقطة فقط من أول 23 مباراة في الموسم الجاري.

وبات زانيتي ثاني مدرب يُقال من منصبه خلال يومين فقط، بعد قرار بيزا صاحب المركز قبل الأخير بإقالة مدربه ألبرتو جيلاردينو، الأحد.

وأقدمت ستة أندية حتى الآن في الموسم الجاري من الدوري الإيطالي على تغيير مدربيها.

يُذكر أن الفوزين الوحيدين اللذين حققهما فيرونا في الدوري المحلي حتى الآن جاءا بشكل متتال خلال ديسمبر الماضي، ويواجه الفريق موقفًا صعبًا، إذ يبتعد بفارق 4 نقاط عن مناطق الأمان مع تبقي 15 جولة فقط على نهاية الموسم.