لايبزيج يخطف موهبة برايتون

أعلن نادي لايبزيج الألماني، الإثنين، تعاقده مع الشاب برايان جرودا، لاعب فريق برايتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال مارسيل شيفر، المدير الرياضي للايبزيج: «كان برايان جرودا تحت رادارنا لعدة أعوام، وكنا نود جلبه إلى لايبزيج في عام 2024، استمر التواصل معه بعد ذلك أيضًا، لذا نحن سعداء للغاية بوجوده هٌنا الآن، حتى لو كان ذلك على سبيل الإعارة في البداية».

من جانبه، كشف جرودا عن رغبته باللعب في صفوف الفريق الألماني، مضيفًا :«كنت أرغب حقًا في الانضمام إلى لايبزيج بمجرد أن لاحت لي الفرصة، لايبزيج ناد كبير في ألمانيا، وأسلوب لعبه يناسبني تمامًا».

وانضم جرودا البالغ من العمر 21 عامًا إلى برايتون قادمًا من ماينز عام 2024، لكن الألماني فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، أوضح أن النادي لا يمكنه ضمان مشاركة اللاعب بانتظام فيما تبقى من الموسم، خاصة وأنه بدأ أساسيًا في 8 مباريات فقط، وشارك في 18 مباراة إجمالًا خلال موسم 2025ـ2026.

ومن المتوقع أن يحصل جرودا على دقائق لعب أكثر مع لايبزيج، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني.