الهلال يتحدى عودة تعثرات فبراير

تعثَّر فريق الهلال الأول لكرة القدم 3 مرات متتالية في دوري روشن السعودي لآخر مرة، خلال فبراير الماضي، ويسعى حاليًا لتفادي تكرار سلسلة مماثلة مع بدايات الشهر ذاته من العام الجاري، عندما يستضيف منافسه الأهلي، الإثنين، ضمن الجولة الـ 20.

ويعود آخر انتصار للهلال في النسخة الجارية من «روشن» إلى 22 يناير الماضي، وحققه أمام الفيحاء بنتيجة 4ـ1، لحساب الجولة الـ 17.

وبعده، انقاد الفريق العاصمي إلى تعادلين متتاليين، 1ـ1 أمام الرياض، و2ـ2 أمام القادسية، مُفرِّطًا في 4 نقاط عبر جولتين فقط.

وإذا عجز عن الفوز أمام الأهلي على ملعب «المملكة أرينا» فستتجدَّد السلسلة السلبية التي وقع فيها خلال نسخة الدوري الماضية من الجولة الـ 19 إلى الـ 21.

وبدأت تلك السلسلة بتعادله مع ضمك 2ـ2، ثم مع الرياض 1ـ1، قبل سقوطه 1ـ4 أمام الاتحاد، أيام 8 و14 و22 فبراير 2025.

وآنذاك تسبَّبت التعثرات الثلاثة في الإطاحة بالمدرب البرتغالي جورجي جيسوس من مقعد القيادة الفنية للفريق العاصمي.

وبعدها لم يغب الفوز عن الهلال لأكثر من مباراتين متتاليتين ضمن بطولة الدوري على مدى نحو عام كامل.

ومثلما دخل الهلال مباراته مع الاتحاد فبراير الماضي متعثرًا بتعادلين، يواجه الأهلي فبراير الجاري وهو يمر بظروف مماثلة.

وفي حال خسارته أمام الفريق الجدّاوي فسيُكرر سلسلة سلبية تطابق السابقة، بتعادلين وهزيمة خلال 3 جولات متتالية.