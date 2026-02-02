بونو وميندي.. تحدّ خاص على أول «كلين شيت»

على بُساط قمة الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي بين فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه الأهلي، تدور رحى تحدّيات نارية عدة، أحدها يجمع حارسي المرمى، المغربي ياسين بونو والسنغالي إدوارد ميندي، بحثًا عن تعزيز أرقامهما في سباق «الشباك النظيفة»، الذي يتصدرانه على مستوى البطولة منذ قدومهما صيف 2023.

وتأتي هذه المواجهة في توقيتٍ استثنائي، يرفع من حدّة التنافس بين الحارسين، ويضاعف من أهمية دورهما في هذه القمة، أولًا بسبب الصراع المفتوح بين الهلال والأهلي على صدارة الترتيب، وثانيًا لقدوم اللقاء بعد نحو أسبوعين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي أضاء فيه قفاز ميندي درب المنتخب السنغالي إلى منصة التتويج على حساب بونو ورفاقه، وسط أجواء حبست الأنفاس وعمرت بكل صنوف الدراما والإثارة.

ومنذ بداية موسم 2023ـ2024، الذي شهد انطلاقة رحلة بونو وميندي في الملاعب السعودية، استطاع 3 حراس مرمى فقط الحفاظ على نظافة شباكهم في 25 مباراة أو أكثر ضمن منافسات دوري «روشن»، أولهم ميندي برصيد 34 مباراة، ويليه بونو بواقع 28 لقاء، ويأتي ثالثًا البرازيلي مايسلون، صاحب الـ 26 «كلين شيت».

وعلى الرغم من تزعُّم ميندي وبونو الترتيب منذ التحاقهما بكتيبة محترفي البطولة، إلا أنّهما يبحثان، للمرة الأولى، عن الخروج بشباك نظيفة من قمم الأهلي والهلال، إذ استقبل كل منهما هدفًا واحدًا على الأقل في أي مباراة جمعت بين فريقيهما منذ بداية موسم 2023ـ2024، إن كان على مستوى الدوري، أو المسابقات الأخرى.

وخاض بونو غمار الكلاسيكو أمام الأهلي في 7 مناسبات سابقة، منها 5 مباريات في «روشن»، خرج فائزًا بثلاث منها، مقابل تعادل وخسارة، واستقبل فيها 9 أهداف، إضافة إلى لقاء وحيد في كأس السوبر السعودي 2024، انتهى بالتعادل 1ـ1 قبل فوز الهلال بركلات الترجيح، ولقاء مثله لحساب نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة مايو الماضي، حسمه الفريق الجدّاوي بنتيجة 3ـ1.

من ناحيته، دافع ميندي عن شباك الأهلي في 6 مناسبات سابقة أمام «الأزرق»، 4 منها في الدوري، محققًا انتصارًا وحيدًا، مقابل تعادل وخسارتيْن، واستقبلت خلالها شباكه 10 أهداف هلالية، كما لعب لقاءي السوبر و«النخبة» ذاتهما، ومُني فيهما مرماه بهدفين.

وفي المجمل، استقبل ميندي 12 هدفًا هلاليًّا، بمعدل هدفيْن لكل مباراة، بينما تلقى بونو 13 هدفًا أهلاويًّا، بمتوسط 1.9 هدف في اللقاء الواحد، ولم يخرج أي منهما بـ «كلين شيت» مطلقًا من مواجهات الطرفين.