«MaisFutbol»: الهلال يبعد رونالدو عن النصر

غيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، عن مباراة الرياض، المقررة الإثنين، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، اعتراضًا على بعض الأمور الإدارية داخل النادي، وفق موقع «MaisFutbol» البرتغالي، الإثنين.

وأوضح الموقع أن امتعاض رونالدو ليس جديدًا، بل يعود إلى فترة اقتراب استحواذ الأمير الوليد بن طلال على ملكية نادي الهلال، وما تبعه من دعم مالي كبير سمح له بالتحرك بقوة في سوق الانتقالات، في حين لم يتمكن النصر من العثور على مستثمر يستحوذ على أسهمه بالقوة نفسها، ما يعزز الفارق مع المنافس التقليدي.

ويشمل استياء النجم البرتغالي تقليص صلاحيات الثنائي البرتغالي خوسيه سيميدو المدير التنفيذي، وسيماو كوتينيو المدير الرياضي من قبل الإدارة المؤسسية للنادي.

وبغيابه عن مواجهة الرياض الإثنين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الملز، يضع رونالدو«40 عامًا» ضغطًا مباشرًا على الإدارة، ويتوقع - حسب الموقع - أن تبرم خلال الساعات المتبقية من نافذة الانتقالات الشتوية التي تغلق في الـ 11:59 مساء الإثنين صفقتين على الأقل.

وأكد الموقع البرتغالي أنه في حال عدم حدوث أي تطورات إيجابية خلال الساعات القليلة المقبلة، فإن حامل الكرة الذهبية خمس مرات لن يشارك في اللقاء، تعبيرًا عن استيائه عما يجري داخل ناديه.