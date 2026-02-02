ماذا تعرف عن إيكر كورتاجارينا لاعب الخلود الجديد؟

في مدينة أويارثون، التابعة لإقليم الباسك في إسبانيا، وُلد إيكر كورتاجارينا في يونيو 2000، لأسرة إسبانية عاشت في شمال البلاد منذ ولادته، ليتعلق الصغير بكرة القدم ويلتحق بأكاديمية نادي ريال سوسيداد للناشئين والشبان.

ومع طوله الذي يصل إلى 179 سم كما يزن نحو 74 كجم، قرر مدربو سوسيداد وضع إيكر في مركز لاعب الوسط المتقدم، للاستفادة من سرعته ومهارته وقدرته على اختراق دفاعات الخصوم، لذلك بدأ مسيرته في هذا المركز حتى تطوره ونضجه.

وتدرج كورتاجارينا في أكاديمية الناشئين لنادي ريال سوسيداد، حتى وصل إلى الفريق الثالث للنادي عام 2019، حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني بدلًا من دانيال جاريدو في مباراة انتهت بالتعادل السلبي 0ـ0 في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وخلال الفترة من 2019 وحتى 2021، كان إيكر أحد نجوم الفريق الثالث لريال سوسيداد، إذ سجل 18 هدفًا في 78 مباراة، قبل أن يتم تصعيده رسميًا إلى الفريق الرديف «ريال سوسيداد ب» عام 2021.

وشارك كورتاخارينا للمرة الأولى مع الفريق الرديف للنادي الباسكي في 4 سبتمبر 2021، حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني في مباراة خسرها فريقه خارج أرضه 0ـ1 أمام نادي كارتاخينا في بطولة الدرجة الثانية الإسباني.

ولم ينجح إيكر أبدًا في الصعود إلى الفريق الأول لنادي ريال سوسيداد، إذ اكتفى بمشاركته في 37 مباراة مع الفريق الرديف، سجل خلالها 5 أهداف، قبل أن يحط الرحال مع نادي هويسكا في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وفي يونيو 2023، غادر إيكر فريق ريال سوسيداد بسبب صعوبة لعبه مع الفريق الأول، ليوقع لصالح نادي هويسكا الإسباني، الذي أصبح أحد نجومه بتسجيله 10 أهداف وصناعته 8 في 97 مباراة بكل المسابقات.

ومع هويسكا، شغل كورتاجارينا مركز لاعب الوسط المتقدم وصانع الألعاب، إذ امتاز بقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها، كما كان عنصر الخطورة الرئيس للفريق الإسباني، وأحد اللاعبين الأساسيين في التشكيلة باستمرار.

وعلى الرغم من تألقه الكبير مع هويسكا، إلا أن إيكر كورتاجارينا لم ينضم أبدًا إلى منتخبات الشباب والناشئين في إسبانيا، كما أنه لم يشارك أبدًا في مسابقة «الليجا»، لعدم تمثيله الفريق الأول لنادي ريال سوسيداد.

وتبلغ القيمة السوقية لكورتاجارينا حاليًا نحو 800 ألف يورو، قبل أن يعلن نادي الخلود رسميًا عن التوقيع معه، خلال الميركاتو الشتوي، في صفقة انتقال حتى عام 2029، بحسب ما أعلنه النادي عبر حسابه في «إكس»، من أجل تمثيل الفريق في مسابقة دوري «روشن» خلال منافسات الموسم الكروي الجاري.