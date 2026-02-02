جيسوس ينتظر صفقتين.. ويلوح بالرحيل

كشف لـ«الرياضية» مصدر خاص، عن أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لا يُتوقع أن يُجدد عقده مع النادي للموسم المقبل، في ظل الظروف الحالية، التي يصعب فيها تلبية طلباته الفنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن جيسوس لا يزال ينتظر حسم صفقتين كان قد طلب التعاقد معهما منذ بداية يناير الماضي، إلا أن المفاوضات ما زالت معلّقة حتى الآن.

ويرغب المدرب البرتغالي في إتمام تعاقداته قبل نهاية السوق السعودي الشتوي مساء الإثنين.

وكانت «الرياضية» كشفت الأحد عن أن إدارة نادي النصر تتَّجه إلى إغلاق ملف التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مكتفيةً باستقطاب العراقي حيدر عبد الكريم دون إبرام صفقات جديدة لـ «عدم وجود سيولة مالية».

مع ذلك، تركت الإدارة، حسبَ المصدر ذاته، الباب مفتوحًا أمام احتمالية ضئيلة لضم لاعب آخر قبل انتهاء «الميركاتو الشتوي» في حال توفر السيولة.