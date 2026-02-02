الاتحاد يفتش عن مدافع في «نخبة آسيا»

تخطط الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد على جلب مدافع للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وكشف المصدر نفسه عن أن الإدارة الرياضية في النادي الجداوي تحمل داخل ملفها ثلاثة أسماء جديدة وهم الإيفواري إريك بايلي مدافع أوفيدو الإسباني، والأوراجواياني أليكسيس دوارتي لاعب سانتوس البرازيلي، والكونغولي شانسيل مبيمبا لاعب ليل الفرنسي.

ويأتي الاتحاد سادسًا في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة من 10 انتصارات وأربعة تعادلات وخمس هزائم، فيما يحتل المركز السادس في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات ومثلها خسائر.