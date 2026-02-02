10 لحظات أيقونية في «كلاسيكو» الهلال والأهلي

شهدت مواجهات فريق الهلال الأول لكرة القدم والأهلي في دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته في موسم 2008ـ2009، لحظات أيقونية وتاريخية حُسمت فيها ألقاب وسُجلت فيها نتائج عريضة، حالات طرد، واشتباكات زادت من اشتعال «الكلاسيكو» التاريخي، أكثر ما هو مشتعل على أرضية الملعب، نتائج كبيرة، وغير متوقعة، بطولات تقترب وأخرى تبتعد أكثر.

01

حسم أزرق

24 أبريل 2011، كانت أهمية المباراة أن الهلال دخلها وهو بحاجة لنقطة واحدة فقط لحسم لقب الدوري رسميًا، وبالفعل أعلن هذا التعادل تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولتين، على حساب الاتحاد، فيما حل الأهلي ثانيًا، تكرر الأمر في موسم 2018، ولكن هذه المرة كان الأهلي المنافس الأول للهلال على اللقب، دخل الفريقان مواجهة الجولة 25 والفرق بينهما نقطة واحدة فقط لصالح الهلال، وانتهى «الكلاسيكو» بالتعادل السلبي، ما أبقى الهلال في الصدارة ليحسم اللقب في الجولة 26 بفارق نقطتين عن الأهلي الذي حل وصيفًا.

02

رد أهلاوي

24 أبريل 2016، ليلة حسم فيها الأهلي لقب الدوري بعد غياب طويل، تُعد هذه المباراة الأهم في تاريخ الأهلي، في دوري المحترفين، يومها قلب تأخره بهدف أمام الهلال إلى فوز 3ـ1 بفضل ثنائية عمر السومة، دخل الأهلي المباراة وهو متصدر للدوري برصيد 54 نقطة، بينما كان الهلال يطارده في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

كان خيار الهلال الوحيد الفوز للتساوي في النقاط وخطف الصدارة بفضل المواجهات المباشرة، ولكن في النهاية فاز الأهلي بالمباراة واللقب.

03

خسارة الصدارة والسومة

1 ديسمبر 2017، حقق الهلال فوزًا مهمًا على الأهلي 2ـ0، في الجولة الثانية عشرة، انتزع بها الهلال الصدارة من يد الأهلي ما مهد الطريق لذوي القمصان الزرقاء لتحقيق لقب الدوري.

شكلت المباراة نقطة تحول سلبية في موسم المهاجم السوري عمر السومة الذي تسبب غيابه عن المباراة في خسارة فريقه.

04

عضلة الشهراني تنقطع

7 أبريل 2018، تعد إصابة ياسر الشهراني مدافع الهلال في ذلك الوقت الأكثر قوة، وصنفت من الإصابات النادرة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعد أن تعرض لقطع في وتر عضلة الفخذ الرباعية الأمامية الذي يربط العضلة الأمامية الكبيرة بعظمة الرضفة «صابونة الركبة»، في المباراة التي جمعت الفريقين، في أبريل 2017 ضمن منافسات الجولة 23 من دوري المحترفين.

خضع اللاعب بعدها لعملية جراحية دقيقة لترميم الوتر، استلزمت الإصابة فترة غياب طويلة امتدت إلى ستة أشهر.

05

الأهداف المجنونة

21 ديسمبر 2018، تعد مباراة الهلال والأهلي التي انتهت 4ـ3 لصالح الهلال واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ «الكلاسيكو»، لعبت المباراة ضمن الجولة الـ14 من الدوري في الرياض، وشهدت المباراة تقلبات دراماتيكية مثيرة، بدأ الأهلي المباراة بهدف مبكر للسومة، ولكن الهلال عاد قبل نهاية الشوط بهدف بافتيمبي جوميز من نقطة الجزاء.

انفجار الهلال مع انطلاق الشوط الثاني، وسجل ياسر الشهراني الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 47، ثم أضاف كارلوس إدواردو الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 66، قبل أن يسجل أندريه كاريلو الرابع في الدقيقة 77 لتصبح النتيجة 4ـ1.

وفيما ظن الكثيرون أن المباراة حُسمت سجل عمر السومة هدفين متتاليين في الدقائق 81 «ركلة جزاء» و85، ليكمل الـ«هاتريك»، وكاد الأهلي أن يدرك التعادل ولكن الوقت لم يسعفه.

06

سقوط المدربين

26 يناير 2019، تسبب «الكلاسيكو» بين الهلال والأهلي في إقالة مدرب الفريق الخاسر، أو الرحيل نتيجة تداعيات المباراة، في ثلاث مناسبات رئيسة، فعلى الرغم من أن البرتغالي جورجي جيسوس، خرج فائزًا أمام الأهلي في ولايته الأولى، إلا أن عودة القمصان الخضراء من 4ـ1 لـ4ـ3، جعلت الشكوك تظهر في المعسكر الهلالي تجاه المدرب، وأخذت المطالبات برحيله منحى جديًا، لينتهي به المطاف مقالًا في يناير 2019.

في الجانب الأهلاوي، كانت الخسارة من الهلال سببًا في تراجع الثقة في الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي في موسم 2017ـ2018، على الرغم من أن قرار إقالته الرسمي جاء بعد مباراة أخرى، إلا أن الخسارة أمام الهلال في ديسمبر 2017 وفقدان الصدارة لصالحه كانت السبب الذي أفقد الإدارة الثقة به، ما أدى لرحيله لاحقًا في فبراير 2018.

تكرر الأمر مع الأرجنتيني بابلو جويدي في الأهلي في موسم 2018ـ2019، تمت إقالته في فبراير 2019، ولكن الهزيمة الدراماتيكية أمام الهلال 3ـ4 في ديسمبر 2018 كانت سببًا في اتخاذ القرار بالتغيير.

07

خماسية تاريخية

19 مايو 2021، حقق الهلال فوزًا كاسحًا 5ـ1، على الأهلي وهي أكبر نتيجة للهلال على الأهلي في الاحتراف، سجل فيها بافيتمبي جوميز «هدفين» وصالح الشهري «هدفين» وسالم الدوسري، بينما سجل للأهلي عبد الرحمن غريب.

لم يحسم الهلال اللقب بهذا الفوز، ولكنه رفع رصيده إلى 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الشباب. قبل جولتين من النهاية، ما عزز موقفه في صدارة الدوري والاقتراب من تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي آنذاك، وهو ما تحقق.

08

احتفالية استفزازية

7 يناير 2020، سجل علي البليهي لاعب الهلال، الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليؤكد فوز فريقه 3ـ1، بعد تسجيل الهدف، ركض البليهي مباشرة نحو مدرجات جماهير النادي الأهلي وقام بحركة «الإشارة للعين» ثم «إسكات الجماهير» ووضع يده خلف أذنه، في إشارة إلى أنه لا يسمع ضجيجهم بعد الهدف.

تسببت هذه الحركة في حالة غضب شديدة بين لاعبي الأهلي وجماهيرهم، واشتبك معه بعض اللاعبين لفظيًا، ما أجبر الحكم على التدخل لتهدئة الأوضاع.

نال البليهي بطاقة صفراء بسبب طريقة احتفاله التي اعتبرها الحكم استفزازًا لمشاعر الخصم، أعطى الفوز بالمباراة الهلال دفعة قوية لاستعادة صدارة الدوري في ذلك الوقت.

09

الهدف الأسرع

27 أكتوبر 2023، سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدفًا تاريخيًا في مرمى النادي الأهلي، يُصنف كأسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين «الكلاسيكو» ضمن دوري المحترفين السعودي، جاء الهدف بعد مرور 45 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية.

تلقى سافيتش تمريرة طولية متقنة من المدافع كاليدو كوليبالي من خلف منتصف الملعب، استلمها سافيتش ببراعة على صدره متجاوزًا دفاع الأهلي، ثم سددها في المرمى من مسافة قريبة، أسهم هذا الهدف المبكر في فوز الهلال بالمباراة بنتيجة 3ـ1، في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض.

10

«ريمونتادا» ساحرة

19 سبتمبر 2025، آخر مباريات الفريقين في الدوري. كان الهلال على بُعد خطوات من تحقيق فوز تاريخي على الأهلي بعد أن تقدم في الشوط الأول 3ـ0، ولكن الأهلي عكس كل تلك التوقعات، وعاد من التأخر لينتهي اللقاء بالتعادل 3ـ3 في الثواني الأخيرة.

يومها استفاد الأهلي من إصابة مالكوم المبكرة، ثم ساءت الأمور بخروج روبن نيفيش الاضطراري قبل الهدف الثالث، واستغلال الأهلي للأطراف لتسجيل الأهداف الثلاثة.