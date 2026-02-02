تجارب تفاعلية في منتدى الإعلام

تشارك وزارة الإعلام بمساحة «جسر الإعلام» ضمن أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام، المنطلقة الإثنين، من 2 إلى 4 فبراير الجاري، تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل»، في فندق هيلتون الرياض.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية، تمثل هذه المساحة نافذة إعلامية تستعرض من خلالها منظومة الإعلام أبرز مبادراتها ومشروعاتها التحولية.

ويأخذ «الجسر» الزائر في رحلة استكشافية نحو مستقبل الإعلام السعودي، عبر تجارب تفاعلية تُجسّد وتحوّل الأفكار إلى ممارسات حيّة، والرسائل إلى أثر ملموس، والابتكارات الرقمية إلى تجارب واقعية تعكس تطور المنظومة الإعلامية الوطنية.

ويتضمن «جسر الإعلام» عددًا من المساحات التفاعلية، من أبرزها مساحة «جسر المعرفة» التي تقدم تجربة معرفية متكاملة تجمع المهتمين من مختلف التخصصات الإعلامية، من خلال ورش عمل قصيرة يشرف عليها نخبة من الخبراء والمتخصصين، وتنظم ورشة عمل بعنوان «كيف تلمع على المسرح؟» تقدمها فاطمة فهد، مذيعة أخبار على قناة العربية، كما سيقدم مالك الروقي، المدير العام لقناة الثقافية، ورشة عمل بعنوان «حسابك الرقمي وسيلة إعلامية»، وسيحصل المشاركون في ختام الورش على شهادات حضور معتمدة من الأكاديمية السعودية للإعلام.

كما تقدم مساحة «اسأل الإعلام» تجربة معرفية مباشرة تتيح للزوار طرح استفساراتهم والحصول على استشارات إعلامية متخصصة من خبراء وممارسين في مختلف القطاعات الإعلامية، من بينهم عبد الرحمن مجرشي، رئيس مركز التواصل الحكومي، والمتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، والدكتور عبد الرحمن العمري، المشرف العام على وكالة العلاقات الإعلامية الدولية، ما يسهم في تعزيز المعرفة الإعلامية وتطوير الممارسات المهنية بصورة عملية وتفاعلية.

ومن قلب الميدان الإعلامي، تبرز مساحة «على الهواء» التي تضع الزائر في قلب المشهد الإعلامي، عبر تجربة أداء واقعية في أدوار متعددة تشمل مذيع الأخبار، ومقدم البودكاست، والمتحدث الرسمي، مع تسجيل التجربة كاملة ليحتفظ فيا الزائر كونها محتوى يوثق حضوره ومهاراته الإعلامية.

وفي زاوية «سعوديبيديا»، تُقدم تجربة تفاعلية لاختبار معرفة الزوار بالمعلومات الوطنية، من خلال محتوى منصة سعوديبيديا، عبر اختبارات وأسئلة معرفية قصيرة تغطي مجالات متنوعة.

وتسعى وزارة الإعلام من خلال هذه المشاركة، إلى إبراز جهود منظومة الإعلام وتعزيز حضورها، عبر استعراض مشروعاتها ومبادراتها، وتقديم تجارب تفاعلية تسهم في بناء جسور تواصل فاعلة بين الإعلام والجمهور والمهتمين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع الجهات ذات العلاقة.