الإجهاد يغيب رافينيا عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، إبعاد البرازيلي رافينيا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوع، بسبب «إجهاد في العضلة المقربة»، ما يعني غيابه عن لقاء ألباسيتي، الثلاثاء، في ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وأصدر برشلونة بيانًا صحافيًّا، بثَّه عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «رافينيا يعاني من إجهاد في العضلة المقرّبة للساق اليمنى، وبدافع الاحتياط، سيكون خارج حسابات مباراة ألباسيتي على أن تستغرق فترة تعافيه أسبوعًا».

ومنعت هذه الآلام اللاعب من خوض الشوط الثاني من مباراة إلتشي التي انتهت بفوز برشلونة 3ـ1، السبت الماضي.

وغاب رافينيا نحو شهرين عن الملاعب بسبب إصابة في العضلة الخلفية، مع انتكاستين خلال فترة التعافي، وهو ما يفسّر سبب اتخاذ الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق، هذا الإجراء الاحترازي.

في المقابل، تمكن المدافع الفرنسي جول كونديه من خوض التدريبات مع المجموعة الإثنين، بعدما اضطر إلى عدم إكمال مباراة إلتشي بسبب تقلصات عضلية.