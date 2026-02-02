مرة واحدة.. عناد الأهلي تجاوز مباراتين

تتَجدَّد إحصائية حدثت مرة واحدة من قبل في دوري المحترفين إذا تفادى فريق الأهلي الأول لكرة القدم الخسارة أمام مضيّفه الهلال، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من «روشن».

وفي آخر مباراتين بين الفريقين ضمن بطولة الدوري، فاز الأهلي وتعادل، ولم يستطع الهلال تحقيق الانتصار.

وانتصر الأهلي 3ـ2 في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، فيما انتهت مباراتهما الأولى ضمن النسخة الجارية بالتعادل 3ـ3.

ولم يسبق للهلال العجز عن إسقاط الأهلي لأكثر من مباراتين متتاليتين في بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008، سوى مرة واحدة.

وبدءًا من 21 أغسطس 2014 وحتى 24 أبريل 2016 تواجه الفريقان في 4 مباريات كلاسيكو ضمن البطولة، وتعادلا 0ـ0 و1ـ1 ثمَّ فاز الأهلي 2ـ1 و3ـ1، ولم ينتصر «الأزرق» ولو مرة.

وباستثناء تلك السلسلة، تعثر الهلال مرتين متتاليتين بحد أقصى أمام الأهلي في «المحترفين»، وتكرر ذلك 4 مرات، الأولى بين 2010 و2011، والثانية في 2013، والثالثة بين 2020 و2021، والأخيرة هي الحالية عام 2025.