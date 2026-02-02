غريب وأيمن يعوضان رونالدو وكومان

عوَّض عبد الرحمن غريب وأيمن يحيى، جناحا فريق النصر الأول لكرة القدم غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كينجسلي كومان، زميليهما في خط الهجوم، عن مباراة «الأصفر» مع مضيّفه الرياض، الإثنين، لحساب الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

ومثلما أفاد حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس» الأحد، عشية اللقاء، استبعد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مواطنه رونالدو، وكومان، إلى جانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، عن قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

واستنادًا إلى مصادر خاصة، أرجع الحساب إبعاد رونالدو وكومان للإرهاق، وبروزوفيتش لعدم الجاهزية.

وكما نوَّه «الرياضية ـ عاجل»، شملت القائمة العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، للمرة الأولى بعد انضمامه إلى الفريق عبر نافذة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من صفوف الزوراء في بلاده.

وفي الجولة الماضية، واجه النصر منافسه الخلود بتشكيل تضمَّن رونالدو وكومان، فيما غاب بروزوفيتش بداعي الإصابة.

ويتواصل ابتعاد اللاعب الكرواتي، فيما يدخل غريب وأيمن التشكيل لتعويض النجمين البرتغالي والفرنسي.

ويبدأ جيسوس اللقاء بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سلطان الغنام، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إنييجو مارتينيز، وسعد الناصر.

وفي الوسط يلعب علي الحسن إلى جانب البرازيلي أنجيلو جابرييل، بينما يتكون الرباعي الهجومي من يحيى وغريب والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليش.

ويجلس على مقاعد البدلاء 7 لاعبين محليين، إلى جوار العراقي حيدر عبد الكريم.