11 أبريل.. الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 11 أبريل المقبل، موعدًا لقرعة بطولة كأس آسيا 2027، في حيّ الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية.

وتُعد كأس آسيا 2027 السعودية، محطة بارزة في مسيرة كرة القدم الآسيوية، حيث تجرى منافساتها خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير2027، بمشاركة «24» منتخبًا، وتستضيفها ثلاث مدن هي: الرياض، وجدة، والخبر.

وأكدت مي الهلابي، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، أن حي الطريف يمثّل نقطة التقاء بين الإرث الوطني العريق والانطلاقة الحديثة، بما يجسّد هوية السعودية وعمقها الحضاري أمام القارة الآسيوية.

وقالت في بيان، الإثنين: «اللجنة المحلية المنظمة تعمل على تقديم بطولة تُجسّد تجربة متكاملة وغير مسبوقة، تجمع بين أعلى معايير التنظيم، وجودة المنافسة، وثراء الثقافة السعودية، بما يمنح المنتخبات والجماهير الآسيوية تجربة استثنائية تعكس صورة السعودية الحديثة وطموحها الرياضي».

بدوره رحب تركي الطعيمي، رئيس قطاع التسويق والاتصال بهيئة تطوير بوابة الدرعية، بأسرة كرة القدم الآسيوية في الدرعية، وقال: «استضافة قرعة كأس آسيا في هذا المكان، تُجسد مكانة السعودية كوجهة عالمية تجمع بين أصالة التراث وحداثة المستقبل».

وأضاف: «نعتز في هيئة تطوير بوابة الدرعية بكوننا جزءًا من هذا الحدث الذي يتجاوز كونه مناسبة رياضية، ليصبح جسرًا للتواصل بين الشعوب، وامتدادًا لدور الدرعية التاريخي وما تمثّله كقصة فخر سعودية نرويها للعالم عبر هذه المحافل الكبرى، وأتمنى لجميع المنتخبات المشاركة التوفيق، وأهلًا بالجميع في عاصمة الثقافة».