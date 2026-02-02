الهلال صداع أهلاوي في «المحترفين»

خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام الهلال أكثر من هزائمه أمام أي منافس آخر في بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008.

وضِمن منافسات الجولة الـ 20 يلتقي الفريقان، مساء الإثنين، للمرة الـ 34 في البطولة.

وتلقّى الأهلي هزائم متفاوتة العدد أمام 19 فريقًا مختلفًا في «المحترفين» يتصدَّرهم الهلال، الذي تغلب على الفريق الجدّاوي 16 مرة من أصل 33 مواجهة جمعت بينهما.

ويأتي النصر ثانيًا بـ 12 انتصارًا على الأهلي، ثمّ الشباب بـ 11، والاتحاد بـ 10، والفتح بـ 9.

في المقابل، خسر الهلال من فريقين فقط أكثر من عدد هزائمه أمام الأهلي في بطولة دوري المحترفين.

وتلقى «الأزرق» 5 هزائم من الفريق الجدّاوي، بينما خسر 10 مرات أمام النصر، وسبعًا أمام الاتحاد.

ويعود آخر انتصار أهلاوي على الهلال في «المحترفين» إلى مباراتهما قبل الماضية، وجاء بنتيجة 3ـ2، في 28 فبراير 2025.

أمّا آخر فوز هلالي على الأهلي في البطولة، فتحقق بتاريخ 5 أكتوبر 2024 وبنتيجة 2ـ1.