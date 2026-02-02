الرياض يفقد بايش.. وصاعدان في التشكيلة

يواجه فريق الرياض الأول لكرة القدم ضيفه النصر، الإثنين، لحساب الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، بتشكيل يتضمن ثنائيًا صاعدًا، بينما يغيب الجناح العراقي إبراهيم بايش، ويجلس أجنبيان على مقاعد الاحتياط.

وقرر الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب الرياض، الزج بالمدافع الواعد أحمد السياحي والمهاجم الشاب سلطان هارون، وهما من مواليد 2006 و2005 على الترتيب.

ويشارك هارون للمرة الخامسة في «روشن»، وأساسيًا لمباراة ثانية على التوالي بعدما بدأ اللقاء الماضي أمام النجمة، وسجل فيه هدفًا أمّن به نقطة للفريق.

من جهته، يظهر السياحي في التشكيل، وبصفة عامة ضمن بطولة الدوري، للمرة الثالثة على التوالي.

وخلت خيارات كارينيو من بايش الذي غادر مباراة النجمة في الدقائق الأخيرة.

وفضّل المدرب وضع المهاجم السنغالي ممادو سيلا على مقاعد الاحتياط، بعد مشاركته أساسيًا في اللقاء الماضي، فيما يظهر الجناح الروماني إنيس سالي بين البدلاء لمباراة ثانية على التوالي.

في المقابل يعود المدافع الإسباني سيرجيو جونزاليس إلى التشكيل، بعد غيابه عن القائمة 8 جولات متتالية، تلاها جلوسه احتياطيًا أمام النجمة في المباراة الماضية.

ويبدأ الرياض المباراة بالكندي ميلان بوريان، حارس المرمى، وأمامه خماسي الدفاع من اليمين إلى اليسار أسامة البواردي، ومحمد الخيبري، وسيرجيو جونزاليس، والفرنسي يوان باربيت، وعبد الإله الخيبري، القادم أخيرًا بالإعارة من الأهلي.

وفي الوسط يلعب السياحي إلى جانب الإيفواري إسماعيلا سورو، وعلى الطرفين يتمركز البرتغالي أنطونيو توزي والفرنسي تيدي أوكو، فيما يقف سلطان هارون مهاجمًا وحيدًا.