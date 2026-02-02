الهلال والأهلي.. تغييرات واسعة في 5 أشهر

تبدَّلت بعض ملامح فريق الهلال الأول لكرة القدم ومنافسه الأهلي، طرفَي «كلاسيكو» الجولة الـ 20، مقارنةً بالصورة التي كانا عليها عندما تواجها، 19 سبتمبر الماضي، لحساب ثالث جولات دوري روشن السعودي.

ويتقابل الفريقان، مساء الإثنين في الرياض، بعد نحو خمسة أشهر من لقاء الدور الأول الذي جمع بينهما على أرض جدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025.

ورحل لاعبون، خاضوا المباراة السابقة، التي انتهت بالتعادل 3ـ3، فيما حطَّ آخرون الرحال في قائمة الفريقين، ويبحثون عن فرصة الظهور في «الكلاسيكو» للمرة الأولى.

وبالنسبة إلى الهلال، صاحب الضيافة، غادر قائمته 3 لاعبين، ظهروا في لقاء الدور الأول، أحدهم شارك، والآخران اكتفيا بالجلوس احتياطيًّين.

وبدأ الجناح محمد القحطاني ذلك اللقاء على دكة الاحتياط، قبل دخوله الملعب في الدقيقة 75 بدلًا من زميله حمد اليامي، الظهير الأيمن.

بدورهما، بدأ عبد الإله المالكي، لاعب الوسط، وعلي البليهي، قلب الدفاع، المباراة احتياطيًّين، لكنَّهما بقيا على الدكة حتى صافرة النهاية.

وأعار الهلال كلًا من القحطاني والبليهي إلى التعاون والشباب حتى نهاية الموسم، فيما أنهى عقد المالكي ليرحل مجانًا إلى الدرعية.

وعبر نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، استقبل الفريق العاصمي مراد هوساوي، لاعب الوسط، وريان الدوسري، حارس المرمى، قادمين من الخليج، وضمَّ أيضًا سلطان مندش، جناح التعاون، والإسباني بابلو ماري، مدافع فيورنتينا الإيطالي، والفرنسي محمد قادر ميتي، مهاجم ستاد رين في بلاده.

ويسعى اللاعبون الخمسة إلى دخول خيارات الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، في المباراة التي يحتضنها ملعب «المملكة أرينا»، معقل «الأزرق».

ويُضاف إليهم الجناح عبد الكريم دارسي، الذي غاب عن لقاء الذهاب لأسبابٍ فنيةٍ، بينما يحظى في الوقت الجاري بثقة المدرب، ولم يغب عن قائمة الفريق منذ ثماني جولاتٍ، وأصبح مرشحًا لحضور «الكلاسيكو» للمرة الأولى بقميص الهلال بعدما خاضه بألوان الأهلي.

على الضفة الثانية، فقدَ الأهلي ثلاثة لاعبين، ظهروا معه في التعادل الماضي مع الهلال، أحدهم دخل بديلًا، والآخران بقيا احتياطيين.

وبدأ الجناح فهد الرشيدي، وزميلاه أيمن فلاتة، لاعب الوسط، وعبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، ذلك اللقاء على الدكة، ولم يدخل منهم الملعب سوى الخيبري في الدقيقة 64 بدلًا من الجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس.

وعبر النافذة الشتوية، تخلَّى الأهلي عن الرشيدي للتعاون، وأعار فلاتة والخيبري إلى نيوم والرياض على الترتيب.

في المقابل، يستطيع الفريق الجدَّاوي هذه المرة الاستفادة بثلاثة أسماءٍ أخرى، لم تكن حاضرةً خلال لقاء الذهاب.

وأحد هذه الأسماء الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو الذي كان غائبًا للإصابة، بينما لا يوجد حاليًّا ما يعوق مشاركته.

والثاني هو الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط، الذي غاب عن لقاء الدور الأول لأسبابٍ فنيةٍ، لكنه يملك حاليًّا فرصةً لإقناع الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، بضمه للقائمة.

أمَّا الثالث، فهو المهاجم البرازيلي الشاب ريكاردو ماتياس الذي تعاقد معه الأهلي في يناير، ولم يظهر بقميص الفريق حتى الآن سوى مرةٍ واحدةٍ.