دونجا يعزز وسط النجمة

دعَم نادي النجمة خط وسط فريقه الأول لكرة القدم بالمصري نبيل عماد دونجا، قبل نهاية نافذة الانتقالات الشتوية، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وحسم النجمة، الذي يتذيل فريقه جدول ترتيب دوري روشن السعودي، صفقة ضمّ اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، من نادي الزمالك المصري.

وخاض دونجا، الذي يشغل مركز لاعب الوسط الدفاعي، 13 من مباريات الزمالك الموسم الجاري.

وضمّه النادي، الملقب بـ «القلعة البيضاء»، صيف عام 2022 من بيراميدز في مصر، وأشركه في 121 مباراة.

وتُوِّج دونجا بثلاثة ألقاب جماعية في مسيرته، كُلُّها مع الزمالك، مسهمًا في فوز الفريق بكأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم قبل الماضي، وكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر الموسم الماضي.

ومع المنتخب المصري، خاض اللاعب 11 مباراة منذ تلقي الاستدعاء الدولي الأول في 2019.

وتحت قيادة المدرب البرتغالي ماريو سيلفا، اكتفى النجمة، الصاعد، بجمع 5 نقاط من 20 جولة، ويقبع في المركز الـ 18 والأخير على لائحة الترتيب.