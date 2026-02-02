في غياب رونالدو.. انتصارات «الأصفر» 58%

فاز فريق النصر الأول لكرة القدم بـ 58 في المئة من المباريات التي خاضها دون مهاجمه البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو.

ويلعب الفريق مباراته مع الرياض، الإثنين، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، دون «صاروخ ماديرا».

وتتضارب الروايات حول سبب الغياب، فيما أفاد حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الأحد، بإبعاد اللاعب عن القائمة للإرهاق.

ووقّع النصر مع «الدون» رسميًا في 30 ديسمبر 2022، بعد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومنذ ذلك التاريخ، وعلى مدى ما يزيد عن 3 أعوام، افتقد «الأصفر» خدمات البرتغالي في 24 مباراة محليًا وخارجيًا، غير شاملة لقاء الرياض، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

وتتوزّع الغيابات على 4 مسابقات، بواقع 10 مباريات في «روشن»، و6 ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، بالمسمى الحالي للبطولة وقبل اعتماده، و5 لحساب دوري أبطال آسيا «2»، و3 لقاءات على صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأخرت انطلاقة رونالدو مع النصر مباراتين بسبب عقوبة انضباطية ترحّلت معه من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم تراوحت بعد ذلك أسباب غياباته الأخرى بين الإصابة، والراحة، والإيقاف، وأيضًا الجلوس على الدكة.

وفي غيابه، حقق فريقه 14 انتصارًا من أصل 24 مباراة، مقابل 8 تعادلات، وخسارتين.

وجاءت الخسارة الأولى بنتيجة 1ـ2 أمام الاتفاق في الدوري بتاريخ 14 أغسطس 2023.

أمّا الخسارة الثانية فحدثت أمام السد القطري، وبالنتيجة ذاتها، في 2 ديسمبر 2024، ضمن بطولة «النخبة».