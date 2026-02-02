كوليبالي والحربي يبدآن «الكلاسيكو».. وميتي احتياطيّا

يشغل متعب الحربي، ظهير أيسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، مركز الظهير الأيمن أمام الأهلي، مساء الإثنين في «الكلاسيكو»، قمة الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

ويبدأ المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بتسعةٍ ممن بدؤوا مباراة القادسية، ضمن الجولة الـ 19، فيما أضاف إليهم متعب الحربي بدلًا من حمد اليامي، الظهير الأيمن، والسنغالي خاليدو كوليبالي، قلب الدفاع، بدلًا من المدافع الإسباني بابلو ماري، الذي يغيب عن قائمة «الكلاسيكو».

ويخوض الهلال لقاء الأهلي، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والظهيرين الحربي والفرنسي ثيو هيرنانديز، والمدافعَين كوليبالي وحسان تمبكتي، وثلاثية محمد كنو والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش في الوسط، والجناحين سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم فيليبي، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

ويسجِّل الفرنسي قادر ميتي، المهاجم الشاب القادم من نادي رين في بلاده، حضوره على مقاعد الاحتياط، إلى جوار ثمانية لاعبين آخرين، بينهم مراد الهوساوي، لاعب الوسط، وحمد اليامي، والحارس محمد الربيعي.

ويتصدَّر الهلال جدول ترتيب «روشن» بـ 46 نقطةً من 18 مباراةً.