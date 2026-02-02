الأهلي.. عودة الظهيرين والجهني خارج التشكيل

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراة «الكلاسيكو» ضد الهلال، مساء الإثنين في الرياض، دون زياد الجهني، لاعب الوسط، الذي يجلس احتياطيًّا بعد مشاركتين بصفةٍ أساسيةٍ.

ويدخل المدرب الألماني ماتياس يايسله قمة الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي بالسنغالي إدوارد ميندي، في حراسة المرمى، والظهيرين علي مجرشي وزكريا هوساوي، العائدين من الإيقاف لمباراةٍ واحدةٍ بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والمدافعَين ريان حامد والبرازيلي روجير إيبانيز، والإيفواري فرانك كيسيه في الوسط مع الفرنسيين فالنتين أتانجانا وإنزو ميو، والجناحين الجزائري رياض محرز والبرازيلي ويندرسون جالينو، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني.

ويجلس الجهني على الدكَّة، مع الجناح صالح أبو الشامات، والمهاجم فراس البريكان، ومحمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن، وخمسة لاعبين آخرين.

ودخل يايسله مباراة الاتفاق، التي كسِبها 4ـ0 ضمن الجولة الماضية، بتسعةٍ من الأسماء التي اختارها لمواجهة الهلال، فضلًا عن الجهني وعبد الرحمن. ومع عودة مجرشي وهوساوي من الإيقاف، دخلا التشكيل الأساسي، وخرج منه الجهني وعبد الرحمن.

وقبل بدء الجولة الجارية، كان الأهلي في المركز الثالث برصيد 43 نقطةً من 18 مباراةً.