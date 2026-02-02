فوز خامس بفارق هدف.. النصر يكسب نقاط الرياض

حقق فريق النصر الأول لكرة القدم فوزه الـ 15 في دوري روشن السعودي، والخامس بفارق هدف واحد فقط، متغلبًا على مضيّفه الرياض 1ـ0، مساء الإثنين، ضمن الجولة الـ 20.

وسجّل الجناح السنغالي ساديو ماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 مستغلًا تمريرة حاسمة قدمها إليه زميله البرتغالي جواو فيليش، رأس الحربة.

وتعرض البرتغالي أنطونيو توزي، جناح الرياض، للطرد بعد صافرة النهاية بسبب الاعتراض على الحكم خالد الطريس.

وواصل «الأصفر» انتصاراته للمباراة الخامسة على التوالي، دون إهدار أي نقطة منذ سلسلة تعثراته الأربعة من الجولة الـ 12 وحتى الـ 15.

وبعد تعادل و3 هزائم، فاز النصر على الشباب، وضمك، والتعاون، والخلود، ثمّ الرياض.

وجاءت ثلث انتصارات الفريق العاصمي في الدوري بفارق هدف واحد فقط، وأولها 2ـ1 على الفيحاء في الجولة السابعة، ثم أمام الشباب 3ـ2، وضمك 2ـ1، والتعاون والرياض 1ـ0، ضمن الجولات 16 و17 و18 و20.

وأعاد الفوز على الرياض فريق النصر إلى صدارة جدول الترتيب، متقدمًا بفارق هدفين على الهلال، الذي يتأهب لخوض مباراته مع الأهلي الثالث ضمن الجولة ذاتها.

وارتفع رصيد النصر إلى 46 نقطة، فيما تجمد رصيد الرياض عند 12 نقطة في المركز الـ 15.