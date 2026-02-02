الجبلين يغرق «البحّارة».. والبكيرية يتعادل أمام الرائد

عاد فريق الجبلين الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات بفوزٍ خارج ملعبه على جدة 3ـ1، فيما كسر البكيرية سلسلة خساراته الثلاث بتعادله 1ـ1 أمام مضيفه الرائد، الإثنين، في افتتاح منافسات الجولة الـ 20 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وبادر الجبلين بالتسجيل في شباك جدة برأسيةٍ مباغتةٍ للمدافع نواف المطيري في الدقيقة 37، لكنَّ فرقة «البحَّارة» أدركت التعادل بواسطة القائد البراء باعظيم «56» مستغلًّا خطأ الحارس محمد الواكد الذي أفلت الكرة من يديه، ليسددها مباشرةً في الشباك.

ونجح الجبلين في زيارة الشباك مرتين آخرين بواسطة المهاجمين سليمان السعيد، والمالي إبراهيما توريه من تمريرتين داخل منطقة الجزاء «84» و«92»، ليعوِّض خسارة الجولة الماضية أمام أبها 1ـ3، ويرفع رصيده إلى 36 نقطةً بالمركز الخامس، بينما تجمَّدت نقاط جدة التاسع عند 27 إثر خسارته الثانية تواليًا.

وفي بريدة، اكتفى الرائد والبكيرية بالتعادل دون أهدافٍ في الشوط الأول بعد أن أهدرا عديدًا من الفرص السانحة للتسجيل. وفي الحصة الثانية، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر المهاجم البلجيكي جانو زينهو في الدقيقة 56 بضربةٍ رأسيةٍ من كرةٍ عرضيةٍ، لكنَّ مهند المالكي، الظهير الأيمن، رفض أن يخرج فريقه بخسارةٍ رابعةٍ تواليًا، فسدَّد كرةً من داخل منطقة الجزاء، هزَّت شباك الرائد معلنةً التعادل «90+3».

ورفع البكيرية، الذي خسر الجولات الثلاث الماضية أمام العلا «1ـ3»، والعروبة «0ـ3»، والدرعية «0ـ1» رصيده إلى 33 نقطةً في المركز السادس، مقابل 28 للرائد الثامن بعد تعادله الثاني بالنتيجة نفسها أمام الباطن.

وتُلعَب، الثلاثاء، ثلاث مبارياتٍ لحساب الجولة ذاتها بين العروبة «الثالث -40» وأبها «الأول- 48»، والعلا «الرابع- 37»، والعربي «الـ 16 -13»، والعدالة «الـ 15- 15» والطائي «الـ 12- 21».