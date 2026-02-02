جيسوس يعتذر.. والغرامة 30 ألفا

اعتذر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن عدم حضور المؤتمر الصحافي بعد فوز «الأصفر» على الرياض 1ـ0، مساء الإثنين، لحساب الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وعقب صافرة النهاية، عقد الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب الرياض، مؤتمره الصحافي بصورة طبيعية، داخل القاعة المخصصة، في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، مسرح اللقاء.

وعندما جاء الدور على مؤتمر جيسوس، تفاجأ الصحافيون بغياب المدرب، وفق ما رصده مراسل «الرياضية» في ملعب اللقاء.

وبعد قليل، تأكد للحضور اعتذار البرتغالي، وطلب المسؤولون من الصحافيين إخلاء القاعة.

وتُخصِّص لائحة «الانضباط والأخلاق» مادتها الـ 63 لبند «التأخر أو الغياب عن اللقاءات والمؤتمرات الإعلامية».

وحسب المادة، تكتفي اللائحة بـ «لفت النظر» إذا تأخر اللاعبون أو المدربون عن اللقاءات والمؤتمرات.

أما في حالة الغياب، فتفرض اللائحة غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على اللاعب، و30 ألفًا على المدرب.

وبموجب المادة، يُتوقع تغريم جيسوس 30 ألفًا من قبل لجنة «الانضباط والأخلاق» في الاتحاد السعودي لكرة القدم.