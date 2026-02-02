كارينيو: النصر استغل تشتتنا.. ولا تسألوني عن الحكم

أكّد الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، تقديم لاعبيه مباراة دفاعية جيدة أمام النصر، رافضًا لوم التحكيم بعد الخسارة بهدف نظيف أمام «الأصفر»، الإثنين، لحساب الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال كارينيو: «الفريقان كانا يحتاجان إلى نقاط المباراة. دخلنا بتنظيم دفاعي جيد، ولم تتشكل خطورة على دفاعاتنا».

وأضاف: «حدث تشتت ذهني واستقبلنا هدفًا، ثم صنعنا بعض الفرص، وحصلنا على عدد من الكرات الثابتة ولم نستغلها».

وتابع: «في الشوط الثاني حاولنا التقدم أكثر، واللعب بالقرب من مرمى النصر، ولم نستطع. اللاعبون أدوا بروح عالية أمام فريق كبير، وحاولنا فعل كل شيء لكسب النقاط ولم ننجح».

وأردف: «الجانب النفسي أثّر كثيرًا في نتائج مبارياتنا، وهذه الخسارة تبقينا في وضعيتنا الحرجة».

وتجنّب انتقاد خالد الطريس، حكم اللقاء، قائلًا: «لا أريد الحديث عن الحكام. لا بد للمدرب من التركيز في عمله، والأمور التي تحدث داخل الملعب يمكن للجميع مشاهدتها بوضوح».

وحول شعوره في مواجهة فريقه السابق، الذي توج معه بالدوري من قبل، أوضح كارينيو: «أحترم نادي الرياض الذي أعمل فيه. لدي ذكريات جيدة مع النصر، ولكنني كنت أرغب في الفوز عليه».

واستطرد: «أشعر بحب النصراويين بطبيعة الحال، ولكنني أمثل نادي الرياض وأريد الدفاع عن ألوانه فقط».

واسترجع فترة تدريبه للنصر بالقول: «حينما كنت أدرب النصر، كان نجوم الدوري لاعبون سعوديون، وأتذكر الكثير من الأسماء التي كانت موجودة آنذاك، والآن النجوم أجانب، والأكيد أن الدوري حاليًا توجد فيه إمكانات كبيرة، ولاعبون ومدربون على مستوى عالٍ، وسعيد بالتدريب والعمل هنا».

وحلل أوضاع فريقه قائلًا: «علينا ضغط كبير، ولدينا عدد لاعبين محدود. تحسنّا على المستوى البدني، ونقاتل، لكن ينقصنا الانتصار الأول، وسنحاول فعل كل شيء للفوز بالمباريات والخروج من هذه الوضعية الصعبة».

ومنذ قدوم كارينيو لتدريب الرياض، لعب الفريق 11 مباراة، خسر سبعًا منها، وتعادل في أربع، ولم يفز مطلقًا.