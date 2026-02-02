ماني.. عودة تهديفية بعد شهرين

سجّل السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، هدفه الأوَّل بقميص «الأصفر» منذ ما يزيد على شهرين، ليقوده إلى الفوز على الرياض، الإثنين، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وفاز النصر على مضيّفه الرياض بهدف وحيد سجّله ماني في الدقيقة 40 من المباراة.

وجاء الهدف من تسديدة قريبة المدى داخل منطقة الجزاء بعد استقبال ماني تمريرة زميله البرتغالي جواو فيليش، رأس الحربة.

ويعود آخر هدف للاعب مع النصر قبل لقاء الرياض، إلى 26 نوفمبر الماضي، خلال مباراة الفريق العاصمي مع إستقلول دوشنبة الطاجيكي، على ملعبه، في دوري أبطال آسيا 2.

وسجّل السنغالي الهدف الثالث للفريق في المباراة التي أنهاها النصر فائزًا برباعية نظيفة.

وبعد تلك المباراة، توقفت منافسات الأندية بسبب خوض المنتخب السعودي بطولة كأس العرب «فيفا قطر»، وقبلها غادر ماني إلى معسكر السنغال تأهبًا لخوض منافسات أمم إفريقيا في المغرب.

وبسبب الاستدعاء الدولي، غاب عن 8 مباريات نصراوية، بينها 7 في «روشن»، ثم عاد بعد التتويج بكأس الأمم، وشارك أمام التعاون والخلود ولم يسجل، فيما نجح أمام الرياض.

وفي المجمل، خاض نجم ليفربول الإنجليزي السابق 20 مباراة مع النصر خلال الموسم الجاري، وسجل 7 أهداف، وصنع 6 أخرى.