تيفو الهلال.. مزيج بين دراما أمريكية ولوحة فرنسية

قدمت مجموعة «القوة الزرقاء»، الممثِّلة لمدرّج فريق الهلال الأول لكرة القدم، لوحة جماهيرية «تيفو» خلال الشوط الأول من المواجهة مع الأهلي، مساء الإثنين في الرياض، مزجت بين فكرة نفذها جمهور فريق مارسيليا الفرنسي وبعض أيقونات مسلسل دراما الجريمة الأمريكي الشهير «ديكستر»، الذي عُرِض تلفزيونيًا بين 2006 و2013.

وظهرت شخصية «ديكستر مورجان» الخيالية، التي جسدها الممثل الأمريكي مايكل سي هول، في قلب الـ «تيفو» الهلالي الذي كتُبِ في أسفله باللغة الإنجليزية «الليلة هي الليلة»، وهو اسم أغنية عُرِضَت في العمل الدرامي المعروف. وأمسك مورجان بطل المسلسل بصحيفةٍ يتصدّرها عنوان «عمالقة آسيا»، مع صور لكؤوس الفريق القارية، فضلًا عن رقم 1957 في إشارةٍ إلى العام الذي تأسّس النادي فيه. وخلف البطل ديكستر، رفعت «القوة الزرقاء» حروفًا بالإنجليزية من حجمٍ عملاق، كوَّنت كلمة «صَيد».

ودارت أحداث ديكستر، المأخوذ من رواية لروائي الجريمة الأمريكي جيف ليندساي، حول شخصية «ديكستر مورجان»، مُحلِّل بقع الدم في أحد مراكز الشرطة في مدينة ميامي الأمريكية.

وخلال إحدى المباريات الأوروبية لفريق مارسيليا على أرضه، نفّذ جمهوره لوحة جماهيرية «تيفو» تُظهِر أعضاء فرقة «البيتلز» الغنائية ذائعة الصيت وهم يقرؤون صحيفة يتصدرها عنوان يتمنى تكرار انتصارات سابقة للفريق.

وعادةً ما تقدِّم روابط جماهير فرق دوري روشن السعودي الـ «تيفو» قبل صافرة البداية.

لكن الـ «تيفو» الهلالي في الكلاسيكو أمام الأهلي ظهر خلف المرمى، الواقع على يسار مدرج المنصة، خلال الشوط الأول.