كارينيو.. خسارة خامسة أمام النصر

تلقّى الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، هزيمته الخامسة أمام النصر، ناديه السابق، بفضل هدف وحيد للسنغالي ساديو ماني، جناح «الأصفر»، حسم مواجهة الطرفين، مساء الإثنين، لحساب الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

ودرّب كارينيو الفريق العاصمي لفترتين، الأولى من 2012 إلى 2014 وتُوِّج خلالها بالدوري، والثانية في 2018.

وبعد رحيله، سواء في المرة الأولى أو الثانية، عاد إلى الملاعب السعودية مجددًا، وواجه فريقه السابق بألوان أندية أخرى.

وفي المجمل، تواجه المدرب مع النصر 7 مرات، وفاز بمباراة واحدة، وتعادل في أخرى، وخسر البقية.

وحقق الانتصار الوحيد له على النصر عام 2019 في الدوري عندما كان يدرب الوحدة.

وقدّم النصر المدرب الأوروجوياني للملاعب السعودية، ثم تولى لاحقًا قيادة الدفة الفنية للشباب، قبل عودته للأصفر من جديد.

وبعد الولاية الثانية مع النصر، درب كارينيو الوحدة في ولايتين مختلفتين توسطتهما تجربة مع الحزم، فيما بدأ مهمّته الحالية مع الرياض نوفمبر الماضي.