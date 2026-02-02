يوفنتوس يستعير هولم.. ويرسل ماريو إلى بولونيا

روما ـ الألمانية

عزز نادي يوفنتوس الإيطالي، الإثنين، صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالسويدي إيميل هولم، لاعب الوسط، على سبيل الإعارة من بولونيا، الذي نقل بدوره خدمات المدافع البرتغالي جواو ماريو من «السيدة العجوز».

ومثّل هولم «25 عامًا»، الذي سيلعب لليوفي حتى نهاية الموسم الجاري، فرق الشباب بنادي جوتنبرج قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2019، وشارك للمرة الأولى في الدوري السويدي بعمر 19 عامًا ولعب 42 مباراة لفريقه.

وانتقل هولم إلى سوندرجيسكي الدنماركي في يناير 2021، ثم وصل إلى إيطاليا في 2022 لينضم إلى صفوف سبيزيا حيث قضى موسمًا واحدًا مع الفريق في الدوري رحل بعدها إلى أتالانتا الموسم قبل الماضي وشارك في 32 مباراة.

وفي يونيو 2024 انضم هولم إلى بولونيا ونجح في إيجاد مساحة لإظهار إمكاناته الفنية الكبيرة، وحقق اللقب الثالث في مسيرته وهو كأس إيطاليا على حساب ميلان في مايو 2025.

وخاض هولم 74 مباراة في الدوري الإيطالي، وسجل أربعة أهداف وصنع عشرة، وشارك للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا مع بولونيا الموسم قبل الماضي.

من جانبه تعاقد بولونيا مع المدافع البرتغالي جواو ماريو «26 عامًا»، معارًا من يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيمثل جواو ماريو، الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وكذلك الجناح، إضافة لبولونيا الذي يسعى إلى الدخول بقوة في صورة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطاقات القارية الموسم المقبل. ويحتل بولونيا المركز التاسع بـ 30 نقطة في جدول الترتيب.

وكان ماريو «5 مباريات دولية» انضم إلى يوفنتوس الصيف الماضي من بورتو البرتغالي الذي لعب له خمسة أعوام.