ميلان يوقف صفقة ماتيتا.. واليوفي ينتظر

تراجع نادي ميلان الإيطالي عن التعاقد مع الفرنسي جان فيليب ماتيتا، مهاجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم، لـ «أسبابٍ طبيةٍ».

وأوضح مصدرٌ مطَّلعٌ على الصفقة، أن إدارة ميلان طلبت إجراء فحوصاتٍ طبيةٍ إضافيةٍ على مستوى الركبة للاعب، لكنَّها لم تمنح الضمانات اللازمة لإتمام الصفقة.

وكان من المقرَّر، أن ينضم ماتيتا «28 عامًا» إلى ميلان الصيف المقبل.

وذكر المصدر: «القرار كان اتُّخذ لتقديم موعد انضمام اللاعب بستة أشهرٍ، لكنْ الصفقة أُلغيت الآن». دون الكشف عن الأسباب الطبية التي دفعت النادي إلى التخلي عن فكرة التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

ومنذ انضمامه إلى كريستال بالاس، يناير 2021، خاض ماتيتا جميع مباريات الدوري الموسم الجاري مع فريقه باستثناء المباراة الأخيرة تحسُّبًا لاحتمال انتقاله إلى ميلان، الذي يحتل حاليًّا المركز الثاني في الدوري الإيطالي.

ووفقًا للصحافة الإيطالية، قد يتَّجه يوفنتوس الآن إلى التعاقد مع ماتيتا قبل ساعاتٍ من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.