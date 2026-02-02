أتلتيكو يخطف أفضل لاعب في إفريقيا

عزز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صفوف فريقه الأول لكرة القدم، الإثنين، بخدمات المهاجم النيجيري الدولي أديمولا لوكمان، قادمًا من أتالانتا الإيطالي، بعقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام ضمن الانتقالات الشتوية.

ووصف النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي لوكمان، البالغ من العمر 28 عامًا، باللاعب المتنوع، حيث يمكنه اللعب كمهاجم ثان وجناح أو صانع لعب، كما يمكنه اللعب على الجهتين خاصة لتمتعه بالسرعة والقدرة الهائلة على المراوغة.

وكان لوكمان، أفضل لاعب إفريقي في 2025، بدأ مسيرته الكروية في فريقي واترلو وتشارلتون أتلتيك الإنجليزيين، الذي شارك معه للمرة الأولى في الثالث من نوفمبر 2015. ثم واصل مسيرته حيث لعب لأندية إيفرتون ولايبزج وفولهام وليستر سيتي، قبل أن ينضم إلى أتالانتا في 2022، حيث شارك في 137 مباراة سجل خلالها 55 هدفًا وصنع 27. وتوج بلقب الدوري الأوروبي في 2024 على حساب باير ليفركوزن الألماني بعد أن سجل ثلاثية الفوز.

دوليًا مثل لوكمان، المولود في لندن المنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا، وفاز بكأس العالم تحت 20 في 2017، لكنه اختار في النهاية اللعب بقميص نيجيريا وخاض 41 مباراة وسجل فيها 11 هدفًا.

وكان اللاعب اجتاز الفحص الطبي في مركز فيثاس - إنفيكتوم للطب الرياضي بمستشفى أرتورو سوريا الجامعي في مدريد، قبل أن يتوجه إلى مكاتب النادي حث استقبله ميجيل أنخيل جيل الرئيس التنفيذي، الذي وقّع معه عقده مع النادي.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث بـ 45 نقطة في الدوري الإسباني، بفارق تسع نقاط خلف ريال مدريد الثاني، وعشر خلف برشلونة المتصدر.