نيوم يعير الخيبري إلى الخليج

تعاقد نادي الخليج رسميًا، الإثنين، مع ثامر الخيبري، مهاجم فريق نيوم الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن النادي الشرقاوي الصفقة عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» دون نشر المزيد عن تفاصيلها.

ويمثّل الخليج فرصة للاعب من أجل زيادة معدل مشاركاته، بعدما خاض 3 مباريات فقط خلال الموسم الماضي بإجمالي 24 دقيقة، ولم يسهم في أي هدف.

وظهر المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا مع المنتخب السعودي الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 التي توزّعت مبارياتها على الرياض وجدة.

ولعب الخيبري مباريات الأخضر الثلاث في البطولة ولم يقدم أي مساهمات تهديفية.

وانضم اللاعب الصاعد إلى نيوم الصيف الماضي قادمًا من الاتفاق، الذي ضمه في 2023 بعد ظهوره مع الفئات السنية للاتحاد، وأعير موسم 2024ـ2025 للرائد.